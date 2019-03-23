Во Владивостоке оштрафовали 17 тысяч водителей

СЕГОДНЯ 11:13 2019-03-23T11:13:10+03:00

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Во Владивостоке водители и кандидаты в мэры отмечают дефицит парковок. Это – одна из причин хронического нарушения правил в краевой столице.

- Автомобили, припаркованные в неустановленных местах, создают препятствия для движения транспортных средств. В часы пик это приводит к многочисленным пробкам и дорожно-транспортным происшествиям. С января по март сотрудники Госавтоинспекции в ходе надзора за дорожным движением привлекли к административной ответственности 2113 водителей за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. Эвакуировано 1820 автомобилей, припаркованных в неустановленных местах и создававших препятствия для движения автотранспорта, - сообщила пресс-служба городского отдела ГИБДД.

Кроме того, полицейские активно используют мобильное техническое средство – комплекс «Паркон», работающий в автоматическом режиме. Комплекс автоматически отслеживает и фиксирует нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств. Потом специалисты обрабатывают фото - и видеоданные. В итоге с начала 2019 года с помощью «Паркона» привлекли к административной ответственности 15 165 нарушителей правил остановки и стоянки автомобилей.

- Больше всего таких правонарушений, зафиксированных «Парконом» - на улице Русской, в том числе у автовокзала. Также в сводки часто попадает площадь Луговая, - добавили в пресс-службе. - 7370 водителей оштрафовали за парковку транспортного средства не параллельно проезжей части (так называемая елка), около 300 – за парковку автомобиля дальше первого ряда проезжей части (во втором ряду), 89 - на пешеходных переходах и 77 - за остановку и стоянку на автобусных остановках.

Максимальная сумма штрафа – 2 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU