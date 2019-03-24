Сегодня Владивостоку не надо бояться снега
Сегодня, 24 марта, погоду в Приморье задает поле повышенного давления.
В Приморье переменная облачность, при этом на севере еще возможны незначительные осадки — мокрый или обычный снег. В отдельных районах на дорогах еще сохранится гололед. Ветер юго-западный умеренный. Воздух 0... +13°C, сообщает портал Primpogoda.ru.
Во Владивостоке весь день облачно, зато без осадков. Ветер юго-западный умеренный, со второй половины дня до сильного. Воздух +4... +6°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, со второй половины дня до сильного. Воздух +6... +8°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, со второй половины дня до сильного. Воздух +5... +7°C.
ИСТОЧНИК KP.RU