Сегодня Владивостоку не надо бояться снега

СЕГОДНЯ 00:36 2019-03-24T00:36:35+03:00

Кое-где в Приморье осадки продолжатся, но только не в краевом центре

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 марта, погоду в Приморье задает поле повышенного давления.

В Приморье переменная облачность, при этом на севере еще возможны незначительные осадки — мокрый или обычный снег. В отдельных районах на дорогах еще сохранится гололед. Ветер юго-западный умеренный. Воздух 0... +13°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке весь день облачно, зато без осадков. Ветер юго-западный умеренный, со второй половины дня до сильного. Воздух +4... +6°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, со второй половины дня до сильного. Воздух +6... +8°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, со второй половины дня до сильного. Воздух +5... +7°C.

ИСТОЧНИК KP.RU