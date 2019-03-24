Соседка обворовала доверившуюся ей пенсионерку в Приморье

СЕГОДНЯ 04:40 2019-03-24T04:40:31+03:00

Подобные эпизоды учащаются с каждым днём, так как всё больше пожилых приморцев переходят на мобильный банк, не зная, как с ним обращаться

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Полицейские Уссурийска задержали подозреваемую в краже денег с карты пенсионерки.

В дежурную часть ОМВД по Уссурийску обратилась 57-летняя пенсионерка. Женщина заявила о пропаже денег с её банковской карты. Ущерб составил 9,5 тысяч рублей.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Потерпевшая рассказала, что деньги «испарились» после оплаты счетов за квартиру.

Полицейским не составило труда установить, что в оплате квитанций обворованной женщине помогала молодая соседка. Она помогла пострадавшей установить мобильное приложение и разобраться в его настройках. Однако сделала это не по доброте своей: получив доступ к личному кабинету, находчивая «помощница» отправила остаток денег на собственную карту и даже успела их потратить.

Сотрудники полиции задержали 29-летнюю соседку заявительницы. В отделе задержанная призналась в краже.

Итогом стало уголовное дело по статье УК РФ «Кража со значительным ущербом». Санкция статьи предусматривает до пяти лет. У подозреваемой отобрана подписка о невыезде.

Накануне «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала о похожем случае, однако во Владивостоке добычей воровки стали более 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU