Многострадальный Емар рассказал о своих бедах главному депутату Приморья

СЕГОДНЯ 05:32 2019-03-24T05:32:59+03:00

Больше говорили уже не об "искрящих" проблемах, а о перспективе, о том, каких изменений в законодательстве ждут бюджетники

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Медобеспечение, благоустройство, формирование комфортной городской среды, рост социальной защищенности бюджетников и многие другие вопросы обсудили жители посёлка Емар на встрече со своим депутатом, председателем Законодательного Собрания Александром Роликом.

Спикер Заксобрания Приморья подробно рассказал о большом блоке социальных законов, направленных на поддержку материнства, детства, многодетных семей, учащихся, ветеранов и людей старшего поколения, который принят Законодательным Собранием.

После этого глава парламента расспросил жителей микрорайона, какие проблемы возникают на практике. Таких явно больше, чем можно было бы вытерпеть. Например, в рамках приморской госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ» на 2013 — 2020 годы действует программа предоставления льготной ипотеки работникам образования, здравоохранения и культуры. Но, как отметили выступавшие, работники федеральных бюджетных организаций в Приморье воспользоваться этой программой не могут.

В свою очередь, участники встречи поблагодарили депутатов за перемены на территории. Вместе с мэрией и руководством ВДЦ «Океан» депутаты добились восстановления работы участкового, ему выделили служебное жилье. Также подобрано и пролицензировано помещение под медкабинет. Заасфальтированы дворы, обновились детская и спортивная площадки по улице Адмирала Угрюмова. Переоборудованы теплоузлы, установлены тепло- и электросчетчики в пяти домах на этой же улице. По всем этим вопросам жители обращались к депутатам.

Удалось также включить в бюджет Владивостока на 2019 год 6 миллионов рублей на замену окон в школе № 72. С сентября ребят на уроки подвозит новый автобус, который купила мэрия Владивостока при содействии депутатов.

— С избрания мы точечно работаем по конкретным наказам жителей поселка. В основном, люди жаловались на плохое состояние дорог и дворов. Сегодня многие вопросы удалось решить при поддержке руководства ВДЦ «Океан», мэрии Владивостока. По остальным продолжаем работать, и уверен, сумеем их также поэтапно решить, — отметил Александр Ролик.

ИСТОЧНИК KP.RU