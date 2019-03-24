Единороссов по весне считают: отделения во Владивостоке пора закрывать

СЕГОДНЯ 06:15 2019-03-24T06:15:46+03:00

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Владивостокские отделения «Единой России» напряженно ждут реорганизации. Напомним, в планах регионального отделения создать во Владивостоке вместо пяти местных отделений одно городское.

На уходящей неделе в четырех из пяти городских ячеек прошли собрания партактива.

В Советском, Ленинском и Первомайском районах они состоялись при участии секретаря приморского отделения Людмилы Талабаевой. В Первореченском отделении встречу провел член Президиума краевого политсовета Юрий Попов.

Как известно, объединение должно было состояться еще в апреле. Однако гладко было на бумаге, да забыли про овраги: слияние сдвигается. По словам Талабаевой, процесс тормозит незавершенный аудит «боевых рядов». Иначе говоря, партии нужно понять, сколько в реальности у нее «штыков» в городе.

— Есть веские основания предполагать, что реальная численность далека от заявленной в 2018 году. По нашей базе данных нас в городе 10 тысяч, но на сегодня мы можем точно подтвердить не более 30% от этого количества, — пояснила Талабаева.

Она также подчеркнула, что параллельно с аудитом членов партии нужно пересчитать и сторонников, поработав с каждым персонально. Многие из них продолжают числиться в этом статусе несколько лет, хотя устав оговаривает, что уже через шесть месяцев сторонник «ЕР» может получить партбилет.

Другой вопрос, который волновал партийцев, — кто возглавит единое городское отделение. По словам Талабаевой, кандидатуры обсуждаются. Более того, предложить свою кандидатуру на пост секретаря может любой активный партиец.

— У партии есть правило: один муниципалитет — одно отделение. На данный момент мы являемся почти единственными в России, кто имеет в одном городе сразу несколько отделений. Это сделали, чтобы уравновесить центры политической тяжести во Владивостоке. Сегодня такой необходимости нет, — отметила Талабаева.

ИСТОЧНИК KP.RU