Россельхознадзор рассказал приморцам, какую икру есть нельзя
Россельхознадзор встретил на рынках Дальнего Востока Красную икру никогда не существовавших или давно закрывшихся компаний «Камчатский нерест», «Жемчужина Камчатки», «Золото Камчатки».
Таким образом управление Россельхознадзора выявило предприятия-фантомы по изготовлению красной икры, сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области.
При мониторинге Россельхознадзор выявил предприятия, уже завершившие свой бизнес, а также предприятия с поддельными адресами. Между тем, вопреки закону их продукция свободно продаётся, в том числе и в Интернете.
Так, например, по данным ФНС России, ООО «Камчатский нерест» прекратило свою деятельность в 2013 году. Но маркированную им икру можно спокойно купить онлайн.
Также по данным пресс-службы, в Интернете размещены объявления о продаже икры изготовителя ООО «Жемчужина Камчатки». В маркировке продукта в качестве адреса места нахождения предприятия-изготовителя указан несуществующий адрес. Кроме того, согласно данных ФНС России, предприятие прекратило свою деятельность в 2015 году.
- Икра «Золото Камчатки», расфасованная в жестяные банки, небезопасна. При проверке маркировки установлено, что адрес производителя в Камчатском крае не зарегистрирован, также само предприятие не зарегистрировано на Камчатке, — заявляют в Россельхознадзоре.
Россельхознадзор предупреждает, что икра упомянутых производителей относится к фальсификату, поскольку информация об изготовлении продуктов не соответствует действительности.
ИСТОЧНИК KP.RU