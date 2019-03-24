2019-03-24T08:02:37+03:00
Происшествия

Россельхознадзор рассказал приморцам, какую икру есть нельзя

Деликатес от компаний-призраков - не что иное как фальсификат, за чье качество никто не поручится
Игорь СОРОКИН
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Россельхознадзор встретил на рынках Дальнего Востока Красную икру никогда не существовавших или давно закрывшихся компаний «Камчатский нерест», «Жемчужина Камчатки», «Золото Камчатки».

Таким образом управление Россельхознадзора выявило предприятия-фантомы по изготовлению красной икры, сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области.

При мониторинге Россельхознадзор выявил предприятия, уже завершившие свой бизнес, а также предприятия с поддельными адресами. Между тем, вопреки закону их продукция свободно продаётся, в том числе и в Интернете.

Так, например, по данным ФНС России, ООО «Камчатский нерест» прекратило свою деятельность в 2013 году. Но маркированную им икру можно спокойно купить онлайн.

Также по данным пресс-службы, в Интернете размещены объявления о продаже икры изготовителя ООО «Жемчужина Камчатки». В маркировке продукта в качестве адреса места нахождения предприятия-изготовителя указан несуществующий адрес. Кроме того, согласно данных ФНС России, предприятие прекратило свою деятельность в 2015 году.

- Икра «Золото Камчатки», расфасованная в жестяные банки, небезопасна. При проверке маркировки установлено, что адрес производителя в Камчатском крае не зарегистрирован, также само предприятие не зарегистрировано на Камчатке, — заявляют в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор предупреждает, что икра упомянутых производителей относится к фальсификату, поскольку информация об изготовлении продуктов не соответствует действительности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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