2019-03-24T09:36:48+03:00
Общество

Важный вуз Приморья возглавила женщина

Перед врио ректора стоит ряд важных задач, медлить с которыми нельзя
Игорь СОРОКИН
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Во Владивостоке назначили исполняющего обязанности ректора Приморского краевого института развития образования. Им стала Инна Ставская.

До этого момента Ставская служила в институте проректором по учебной работе. Теперь она возглавит вузом до утверждения постоянного руководителя, о чьей кандидатуре пока еще нет единого мнения.

— Решение мы принимали с коллективом института. У Инны Дмитриевны есть право подписи документов, поэтому работа не остановится. Все задачи будут выполнены, — подчеркнула первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина.

Как отметила сама Ставская, сейчас среди приоритетов ее вуза — подготовка экспертов ЕГЭ и ОГЭ, организация программ повышения квалификации для педагогов, региональные мониторинги оценки качества образования, реализация пилотных региональных проектов — «Мобильные классы», «Новая грамотность», «Интеллект. Начальное образование» и «Интеллект. Дошкольное образования, «Образовательные технологии нового поколения», «Развитие кадрового потенциала системы образования», и другие.

Что же касается проблем института, то по поручению первого вице-губернатора краевой департамент образования и науки проверят и выяснят, почему до ПКИРО не дошли лимиты на исполнение госзадания. По результатам проверки будут приняты решения.

Напомним, как сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток, прежний глава департамента Константин Межонов покинул должность по собственному желанию и собирается перебраться в Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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