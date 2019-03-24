Перезимовавший на дне автобус выбросило на остров Владивостока
фото - Приморье Онлайн
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Во Владивостоке к побережью острова Попова волны прибили микроавтобус.
В инстаграм-паблике «Приморье Онлайн» озвучили догадку, что транспорт мог уйти под воду во время зимней рыбалки. К счастью, по всей видимости, его экипажу удалось спастись.
«А вот и утонувшие автомобили рыбаков начало прибивать к берегу, может кто узнал своего коня?», — спрашивают авторы поста.
Напомним, что ГУ МЧС категорически запрещает выезд на лед и крайне не рекомендует на него выходить. Хотя, по заверениям краевой службы по ГО и ЧС, льда в прибрежной акватории Владивостока и так почти не осталось.
ИСТОЧНИК KP.RU