Таксист-призрак спровоцировал аварию на выезде из Владивостока

СЕГОДНЯ 11:07 2019-03-24T11:07:35+03:00

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Протаранившая леерные ограждения на выезде из Владивостока Toyota Mark II дорого обойдется своему владельцу.

Как сообщает Instagram-паблик @Экипажи ДПС, автомашина влетела в леера недалеко от стеллы. Однако водитель не признает своей вины. Напротив, он видит в этом таксистские происки.

По словам автовладельца, он спокойно ехал по крайней левой полосе, однако перед ним «выжимало» примерно 40 км/час некое такси. Водитель Mark, решив его обогнать, перестроился вправо — однако и таксист тут же взял вправо. Mark II вернулся на левую полосу — но и таксист якобы сыграл в «шашки» влево, да еще и притормозил в самый неожиданный момент. После этого, как утверждает хозяин пострадавшей «японки», он пытался экстренно затормозить, но безуспешно.

В результате Toyota Mark II сильно разбита, а злонамеренный таксист скрылся бесследно. Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев происшествия, у которых сохранилась бы запись видеорегистратора, так как само существование таксиста-вредителя вызвало у них большие сомнения.

ИСТОЧНИК KP.RU