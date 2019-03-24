2019-03-24T11:07:35+03:00
Происшествия

Таксист-призрак спровоцировал аварию на выезде из Владивостока

В результате Toyota Mark II сильно разбита, а злонамеренный таксист скрылся бесследно
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Протаранившая леерные ограждения на выезде из Владивостока Toyota Mark II дорого обойдется своему владельцу.

Как сообщает Instagram-паблик @Экипажи ДПС, автомашина влетела в леера недалеко от стеллы. Однако водитель не признает своей вины. Напротив, он видит в этом таксистские происки.

По словам автовладельца, он спокойно ехал по крайней левой полосе, однако перед ним «выжимало» примерно 40 км/час некое такси. Водитель Mark, решив его обогнать, перестроился вправо — однако и таксист тут же взял вправо. Mark II вернулся на левую полосу — но и таксист якобы сыграл в «шашки» влево, да еще и притормозил в самый неожиданный момент. После этого, как утверждает хозяин пострадавшей «японки», он пытался экстренно затормозить, но безуспешно.

В результате Toyota Mark II сильно разбита, а злонамеренный таксист скрылся бесследно. Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев происшествия, у которых сохранилась бы запись видеорегистратора, так как само существование таксиста-вредителя вызвало у них большие сомнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Танкисты Восточного военного округа готовы и к натиску, и к биатлону
Перезимовавший на дне автобус выбросило на остров Владивостока
Важный вуз Приморья возглавила женщина
Россельхознадзор рассказал приморцам, какую икру есть нельзя
Единороссов по весне считают: отделения во Владивостоке пора закрывать
Многострадальный Емар рассказал о своих бедах главному депутату Приморья
Соседка обворовала доверившуюся ей пенсионерку в Приморье
Маршрутка переехала прилегшего отдохнуть жителя Владивостока
Владивостокская «Паллада» идет в историческую кругосветку
Крупнейший торговый центр оставили без покупателей во Владивостоке
Нелегальных узбеков в Приморье маскировали под легальных киргизов
Сегодня Владивостоку не надо бояться снега
Во Владивостоке оштрафовали 17 тысяч водителей
Кожемяко встретился с либерал-демократами Японии
Полицейских удивило происшествие с разбитым окном в Приморье
Мэрия Владивостока отправит спецтехнику чистить свежий снег
Синоптики Приморья рассказали, чего ждать после обеда в субботу
Из-за 2,5 тысяч рублей жительница Владивостока напала на престарелого родственника
Приморцы стали реже болеть туберкулезом
Говяжьи потроха с кишечной палочкой едва не попали на прилавки магазинов Приморья
На выходных в Приморье снова может выпасть снег
Дороги Владивостока пришлось чистить всю ночь