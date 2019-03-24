Танкисты Восточного военного округа готовы и к натиску, и к биатлону
На бурятском полигоне «Бурдуны» Восточного военного округа завершают готовиться к окружному этапу эффектных конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».
Уже в начале апреля сильнейшие экипажи танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2 поборются за честь представлять округ на всеармейских соревнованиях.
В стрельбе корректировать огонь будут расчеты беспилотников «Элерон-3». Помимо этого танкисты поразят мишени из закрытых огневых позиций.
Экипажи Т-72 и БМП-2 будут состязаться в мастерстве владения техникой, выявляя сильнейших в скорости на дистанции и точности поражения мишеней, в том числе при стрельбе с ходу.
В программу конкурса включен маршрут с препятствиями. При этом участники преодолевают эскарп, косогор, огненную полосу, противотанковый ров, макет моста.
На «Индивидуальной гонке» участники преодолевают маршрут в семь километров. На огневом рубеже экипажи поражают мишени, имитирующие танки и низко летящие воздушные цели, на дистанциях от 600 до 1800 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU