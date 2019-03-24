Танкисты Восточного военного округа готовы и к натиску, и к биатлону

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-24T13:13:52+03:00

В ВВО завершается подготовка к впечатляющим состязаниям «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

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На бурятском полигоне «Бурдуны» Восточного военного округа завершают готовиться к окружному этапу эффектных конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Уже в начале апреля сильнейшие экипажи танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2 поборются за честь представлять округ на всеармейских соревнованиях.

В стрельбе корректировать огонь будут расчеты беспилотников «Элерон-3». Помимо этого танкисты поразят мишени из закрытых огневых позиций.

Экипажи Т-72 и БМП-2 будут состязаться в мастерстве владения техникой, выявляя сильнейших в скорости на дистанции и точности поражения мишеней, в том числе при стрельбе с ходу.

В программу конкурса включен маршрут с препятствиями. При этом участники преодолевают эскарп, косогор, огненную полосу, противотанковый ров, макет моста.

На «Индивидуальной гонке» участники преодолевают маршрут в семь километров. На огневом рубеже экипажи поражают мишени, имитирующие танки и низко летящие воздушные цели, на дистанциях от 600 до 1800 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU