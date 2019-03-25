2019-03-25T00:12:29+03:00
Общество

Снег в понедельник возможен по Приморью, но не во Владивостоке

В краевом центре сегодня вполне умеренная весенняя погода, без обострений
Игорь СОРОКИН
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Сегодня, 25 марта, погоду в Приморье задает поле пониженного давления.

Для края это подразумевает переменную облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Воздух +4... +15°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный, во второй половине до сильного. Воздух +8... +10°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, во второй половине до сильного. Воздух +8... +13°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный, утром слабый. Воздух +11... +13°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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