Снег в понедельник возможен по Приморью, но не во Владивостоке
Сегодня, 25 марта, погоду в Приморье задает поле пониженного давления.
Для края это подразумевает переменную облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Воздух +4... +15°C, сообщает портал Primpogoda.ru.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный, во второй половине до сильного. Воздух +8... +10°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, во второй половине до сильного. Воздух +8... +13°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный, утром слабый. Воздух +11... +13°C.
ИСТОЧНИК KP.RU