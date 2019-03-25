Стало известно, какие беды объединяют Дальний Восток

СЕГОДНЯ 00:48 2019-03-25T00:48:06+03:00

Треть территории России страдает от одних и тех же проблем, будь то Забайкалье или Еврейская автономная область

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Жители Дальнего Востока чаще всего предлагали решить проблемы образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта в разрабатываемой программе по развитию региона до 2025 года. Об этом рассказал вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

— Мы уже говорили, что собираем нацпрограмму снизу. Поэтому опросили все регионы как онлайн, так и в формате живых встреч. На сайт поступило 16 тысяч предложений. Больше всего — из Якутии, Хабаровского и Забайкальского краев, — сказал Трутнев.

В муниципальных встречах участвовали 143 тысячи дальневосточников, тройка лидеров — Забайкальский край, Якутия и Приморье. Все предложения ушли главам регионов.

— Губернаторы защитили их в законодательных собраниях, кроме Приморья, Забайкалья, Сахалина. Прошу эту работу завершить, — добавил вице-премьер.

Трутнев также обратил внимание, что ряд проблем можно решить уже сейчас, не дожидаясь никаких нацпрограмм.

— Из дальневосточных предложений многие могут решаться на муниципальном уровне, региональном. Прошу не дожидаться программы. То, что людям надо, и вы в состоянии решить, надо решать прямо сейчас, — сказал Трутнев.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток писала, что Трутнев обвинил региональную бюрократию в давлении на бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU