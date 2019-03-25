2019-03-25T01:30:39+03:00
Спорт

Главный тренер не бросил «Адмирал» на перепутье

В сложные времена Сергей Светлов счел нужным остаться во главе приморского клуба
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов перезаключил соглашение с клубом.

Как сообщили в пресс-службе «Адмирала», это означает, что вопреки всем сложностям в следующем сезоне Светлов продолжит руководить «Адмиралом».

Стоит добавить, что для Сергея Светлова это будет уже третий чемпионат во главе владивостокской команды. Всего под руководством олимпийского чемпиона «моряки» провели 87 матчей, одержав 36 побед.

В сезоне 2013/2014 Сергей Александрович стал первым главным тренером в истории клуба, выводившем «Адмирал» в плей-офф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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