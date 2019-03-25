2019-03-25T01:50:55+03:00
Общество

Приближенный Ким Чен Ына направился во Владивосток

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать этот визит
Игорь СОРОКИН
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фото предоставлено Генконсульством КНДР в Находкефото предоставлено Генконсульством КНДР в Находке
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Зампредседателя Госсовета Северной Кореи Ким Чхан Сон вылетел из Москвы во Владивосток. Такую информацию со ссылкой на свои источники распространило южнокорейское агентство Yonhap.

По сведениям южан, Ким Чхан Сон, известный как ближайший помощник Ким Чен Ына, прибыл в столичный аэропорт Шереметьево. Оттуда он, как уверяют наблюдатели Yonhap, отправился во Владивосток.

Источники считают, что такой неординарный для северокорейского руководства маршрут не что иное как проверка перед визитом северокорейца № 1, то есть самого Ким Чен Ына, который якобы проследует по России тем же путём в ближайшее время для встречи с российским руководством.

Ранее сообщалось, что Ким Чхан Сон прибыл в Москву 21 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать этот визит.

«Комсомольская правда» — Владивосток уже сообщала, что президент Владимир Путин определился с главным гостем ВЭФ-2019. Им станет индийский премьер-министр Нарендра Моди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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