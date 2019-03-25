2019-03-25T02:31:55+03:00
Происшествия

Державшего Находку в страхе поджигателя поймали в Приморье

Сотрудники ОМВД по Находке задержали подозреваемого в серии поджогов
Игорь СОРОКИН
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В Приморье полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в серии поджогов с ущербом свыше миллиона рублей.

С начала 2019 года в дежурную часть ОМВД по Находке стали поступать заявления жителей разных микрорайонов. Люди рассказывали о поджогах автомобилей. Кроме того, полицейским поступило сообщение о пожаре на популярном рынке в Южном микрорайоне.

Все возгорания происходили глубокой ночью. В ходе проверки полицейские выяснили, что возгорания были не случайными.

Вскоре сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в серии поджогов. Задержанным оказался 23-летний местный житель. Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за воровство.

На сегодня подтверждена причастность фигуранта к поджогам пяти автомобилей и сельхозрынка. По предварительной информации, общий ущерб превысил миллион рублей.

Следователи ОМВД по Находке возбудили шесть уголовных дел по статье УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Фигуранта уголовного дела взяли под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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