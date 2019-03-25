Ненавистных владивостокцам автоворов задержал угрозыск

СЕГОДНЯ 03:44 2019-03-25T03:44:07+03:00

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Полиция задержала подозреваемых в серии краж автозеркал во Владивостоке.

В дежурную часть Первомайского отдела полиции № 2 УМВД по Владивостоку поступило сообщение горожанки о краже боковых зеркал с её Toyota Vitz.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели территорию, опросили потерпевшую и возможных очевидцев.

Вскоре по подозрению в краже сотрудники угрозыска задержали двоих судимых за воровство жителей Владивостока — 24 и 25 лет.

В отделе они признались в содеянном. Установлена причастность задержанных к шести криминальным эпизодам. Похищенные зеркала подельники продавали по Интернету. Общий ущерб превысил 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража со значительным ущербом гражданину». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Подозреваемые заключены под стражу. Полицейские проверяют их на причастность к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU