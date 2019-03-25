Браконьеров Приморья обезоружили и оставили без свежей добычи

СЕГОДНЯ 04:02 2019-03-25T04:02:57+03:00

Соблюдение правил охоты контролируют 10 опергрупп госохотнадзора с полицией и Росгвардией

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Приморский охотнадзор конфисковал у браконьеров 25 единиц оружия - ножи и карабины - и девять туш.

Как сообщили в приморском департаменте охотнадзора, с начала года в крае прошло более 500 природоохранных рейдов.

— За это время у незаконно охотившихся граждан изъяты 25 единиц оружия. Кроме того, изъятию подлежала добыча: туши четырех кабанов, двух косуль, изюбря, лося и кабарги, — отметили в ведомстве.

Специалисты департамента напоминают: приморцы должны строго соблюдать правила охоты. Их исполнение контролируют 10 опергрупп госохотнадзора вместе с полицией и Росгвардией.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что хабаровчанин проткнул вилами и пристрелил краснокнижного тигра, забравшегося к нему в коровник.

ИСТОЧНИК KP.RU