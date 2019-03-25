После приезда Трутнева Приморье вдруг услышало застройщиков

СЕГОДНЯ 04:59 2019-03-25T04:59:12+03:00

Президент Владимир Путин поставил перед Дальним Востоком задачу к 2020 году войти в ТОП-30 Нацрейтинга состояния инвестклимата

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Не прошло и недели, как прибывший во Владивосток вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о необходимости максимально упростить выдачу разрешений на строительство, как в администрации Приморья уловили и отреагировали на четкий сигнал.

Как рассказали в краевом департаменте градостроительства, для уменьшения сроков урежут само число процедур — с 13 до 9.

Например, департамент предложил оптимизировать доппроцедуры по выдаче разрешений на вырубку зелени на стройплощадках. Сейчас такое разрешение оформляют местные власти, но только тогда, когда застройщик предоставит разрешение на строительство. Это обязывает застройщика дополнительно готовить весь пакет документов, организовывать выезд оценщиков на участок. Помимо финансовых затрат это отнимает до 60 дополнительных дней.

— Пора дать застройщику возможность предоставлять проектную документацию параллельно с экспертизой в органы, выдающие разрешения на вырубку. Таким образом, к моменту предоставления документов для разрешения на строительство застройщики уже получают и разрешение на вырубку. Для этого мэрии Владивостока предложено наладить работу между управлением архитектуры и управлением природных ресурсов. Таким образом, сроки до начала строительства сократятся на 30 дней, — отметили в департаменте.

Еще одной мерой послужат поправки в закон «О градостроительной деятельности в Приморье». Они позволят отнести все сети инженерно-технического обеспечения объекта к самому объекту. Разрешение на строительство включит и все сети, что освобождает сетевые организации от оформления дополнительных документов. Таким образом, срок согласования сократится от 15 до 30 дней.

Отметим, также для оптимизации в Приморье создана система информобеспечения градостроительной деятельности.

— Эта система объединяет все муниципалитеты, содержит общий банк данных по территориальному планированию и градостроительному зонированию. Запросы рассматриваются за три дня, градостроительные планы участков оформляются в течение дня. Разрешение на строительство оформляется в кратчайшие сроки, — пояснили в ведомстве.

Сейчас к системе подключены Владивосток, Артем, Находка, Партизанск, Шкотовский, Надеждинский, Анучинский, Михайловский, Хасанский районы, начата работа по подключению Лазовского района.

По мнению экспертов, эти меры упростят и сократят сроки получения разрешения на строительство в Приморье.

ИСТОЧНИК KP.RU