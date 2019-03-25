Приморью пообещали необычайно теплый июнь

СЕГОДНЯ 05:36 2019-03-25T05:36:01+03:00

С приходом лета центр Владивостока вновь будет собирать сотни и сотни горожан, просто пришедших на прогулку Фото: Вилитарий ФИЛАТОВ

Однако оставшаяся до него весна будет удивлять погодными сюрпризами

Изменить размер текста: A A

Научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что лето 2019 года в России будет теплее, чем все мы привыкли.

По данным синоптиков, в большинстве регионов весна уже празднует победу, легко преодолевая температурные нормы.

К середине весны в Забайкалье уже начнется сезон лесных пожаров. В Москве погода будет в пределах нормы, а на Дальнем Востоке — чуть ниже.

В июне особенно теплая погода прогнозируется на востоке Южного, на юге Приволжского округов, а также на северо-востоке Урала, севере Сибири и в Приморском крае.

Прежде «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что в апреле погода на Дальнем Востоке сохранит присущий ей неустойчивый и прохладный характер. При этом стойкого прекращения мокрого снега и значительного потепления дальневосточникам лучше ждать только к середине апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU