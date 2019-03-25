Приморью пообещали необычайно теплый июнь
Научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что лето 2019 года в России будет теплее, чем все мы привыкли.
По данным синоптиков, в большинстве регионов весна уже празднует победу, легко преодолевая температурные нормы.
К середине весны в Забайкалье уже начнется сезон лесных пожаров. В Москве погода будет в пределах нормы, а на Дальнем Востоке — чуть ниже.
В июне особенно теплая погода прогнозируется на востоке Южного, на юге Приволжского округов, а также на северо-востоке Урала, севере Сибири и в Приморском крае.
Прежде «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что в апреле погода на Дальнем Востоке сохранит присущий ей неустойчивый и прохладный характер. При этом стойкого прекращения мокрого снега и значительного потепления дальневосточникам лучше ждать только к середине апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU