2019-03-25T05:36:01+03:00
Общество

Приморью пообещали необычайно теплый июнь

Однако оставшаяся до него весна будет удивлять погодными сюрпризами
Игорь СОРОКИН
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С приходом лета центр Владивостока вновь будет собирать сотни и сотни горожан, просто пришедших на прогулкуС приходом лета центр Владивостока вновь будет собирать сотни и сотни горожан, просто пришедших на прогулкуФото: Вилитарий ФИЛАТОВ
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Научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что лето 2019 года в России будет теплее, чем все мы привыкли.

По данным синоптиков, в большинстве регионов весна уже празднует победу, легко преодолевая температурные нормы.

К середине весны в Забайкалье уже начнется сезон лесных пожаров. В Москве погода будет в пределах нормы, а на Дальнем Востоке — чуть ниже.

В июне особенно теплая погода прогнозируется на востоке Южного, на юге Приволжского округов, а также на северо-востоке Урала, севере Сибири и в Приморском крае.

Прежде «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что в апреле погода на Дальнем Востоке сохранит присущий ей неустойчивый и прохладный характер. При этом стойкого прекращения мокрого снега и значительного потепления дальневосточникам лучше ждать только к середине апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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