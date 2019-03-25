Сбившему троих пешеходов приморцу дали по полгода за каждого

СЕГОДНЯ 05:56 2019-03-25T05:56:18+03:00

От обследования на алкоголь он отказался. Однако это не спасло его от уголовного дела

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В Приморье приговорили любителя пьяной езды, сбившего разом троих пешеходов.

Артемовский суд признал 58-летнего горожанина виновным в пьяном нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред человеческому здоровью.

Следствие установило, что ночью 3 сентября 2016 года на улице Крупской пьяный артемовец за рулем Toyota Prius сбил сразу троих пешеходов, идущих по обочине.

В результате 22-летняя женщина и 26-летний мужчина получили ушибы и ссадины. Врачи помогли им на месте. Третью пострадавшую, 22-летнюю женщину, пришлось вести в больницу: ее травмы оказались значительно тяжелее. К счастью, врачам удалось сохранить ее жизнь. Судебно-медицинская экспертиза установила, что в результате здоровью третьей пострадавшей причинен тяжкий вред.

Стаж водителя на момент наезда составил 17 лет. От обследования на алкоголь он отказался. Однако это не спасло его от уголовного дела. Проведен ряд экспертиз. Следователь доказал причастность обвиняемого к преступлению.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, пояснив, что на момент ДТП он был абсолютно трезв и никаких правил не нарушал. Тем не менее, суд признал мужчину виновным, назначив полтора года колонии-поселении с лишением прав на три года.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании с осужденного 400 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что по аналогичному делу во Владивостоке мотоциклиста приговорили к полутора годам поселения. Зато водителя, попавшегося на пьяной езде повторно, суд Советского района Владивостока отправил на 180 часов принудительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU