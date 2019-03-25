Суд вынес мягкий приговор экс-главе крайздрава Приморья

СЕГОДНЯ 07:22 2019-03-25T07:22:00+03:00

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Фрунзенский суд Владивостока 25 марта огласил приговор бывшему главе приморского департамента здравоохранения и медицинского центра ДВФУ Олегу Бубнову.

Решением суда Бубнова признали виновным в двух эпизодах по одной уголовной статье — «Злоупотребление должностными полномочиями».

Так, исходя из приговора, за время руководства университетским медцентром Бубнов подписывал акты и оплачивал работы по обслуживанию медоборудования некому ООО «МК Юникс». Между тем, по факту этих работ никто не выполнял. Кроме того, бывший руководитель купил за счет медцентра дорогостоящий денситометр более чем за 3 миллиона рублей. Однако пользоваться им рентгенологи не могли, так как к технике не прилагалась русскоязычная инструкция, а это — явное нарушение закона о госзакупках.

Однако поскольку в России объявляли амнистию к 70-летию Победы, а у Олега Бубнова есть госнаграды (он принимал участие в боях на Северном Кавказе), то по первому пункту его освободили в зале суда, а по второму приговорили к 1 году 8 месяцам условно с испытательным сроком три года.

Гражданский иск от университета на 51,7 миллиона рублей суд удовлетворил лишь частично, обязав Бубнова выплатить лишь стоимость злополучного денситометра.

Несомненно, на решение суда повлияло и то, что Бубнов еще на этапе следствия признал себя полностью виновным в злоупотреблении. С ним заключили досудебное соглашение, а он, в свою очередь, дал показания на главного инженера медицинского центра и изобличил иных расхитителей. Отсюда и взялся ущерб, превышающий 51 миллион рублей, но взваливать его целиком на Бубнова суд не стал.

Как уже сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток, дело Бубнова тянется с 2015 года, когда в его кабинете в медцентре прошли обыски.

В мае 2017 года университет счел оптимальным уволить такого неоднозначного сотрудника, а в июле того же года Бубнова задержали, а после и арестовали — до 6 сентября 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU