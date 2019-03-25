2019-03-25T08:31:20+03:00
Общество

Рекордные уловы рыбаков Приморья не делают рыбу доступнее

На всё немаленькое Приморье «доступными» с начала 2019 года оказались всего лишь чуть больше 500 тонн морепродукции
Игорь СОРОКИН
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Рыбаки Приморья с начала года добыли более 200 тысяч тонн минтая. По информации краевого департамента рыбного хозяйства, вылов по сравнению с прошлым годом увеличился почти на 29 тысяч тонн.

— С начала года приморцы добыли более 200 тысяч тонн, а значит, освоили квоты на 43%, — сообщили в ведомстве.

Несмотря на такие громкие цифры, результаты краевой программы «Приморская рыба», которую власти неизменно ставят себе в заслугу, скромнее на несколько порядков. На всё немаленькое Приморье «доступными» с начала 2019 года оказались всего лишь чуть больше 500 тонн морепродукции.

При этом на сегодня в программе «Приморская рыба» участвуют продмаги во всех 34 муниципалитетах края.

— Среди них 126 сетевых супермаркетов и более 230 магазинов шаговой доступности, — сообщила замдиректора департамента лицензирования и торговли Татьяна Шивыдкина.

Исполнение программы обсудили на совещании под руководством врио вице-губернатора Александра Костенко.

Замдиректора департамента рыбного хозяйства Валерий Корко сообщил, что с февраля в торговые сети края рыбодобывающие предприятия поставили 534 тонны рыбы.

— Из них — более 180 тонн горбуши, 140 тонн селедки, более 125 тонн наваги «ворошенки», 52,5 тонн минтая, 33 тонны кальмара, почти тонна камбалы, а также более 47 тысяч банок консервов, — проинформировал он.

По словам Корко, небольшие объемы по камбале связаны со сложной промысловой обстановкой.

— В апреле, когда камбала будет выходить на нерест, в торговых сетях ее станет больше, — добавил он.

Александр Костенко подчеркнул, что приморская рыба должна быть доступной для всех жителей края.

Напомним, что с начала действия соцпрограммы «Приморская рыба» в конце 2018 года в крае продано больше тысячи тонн рыбопродукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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