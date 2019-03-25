Автобусные маршруты Владивостока перекроят по-новому

СЕГОДНЯ 09:24 2019-03-25T09:24:02+03:00

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На конкурсной комиссии, отбиравшей кандидатов в мэры Владивостока, действующий врио главы Олег Гуменюк немало говорил о необходимости модернизировать транспортную систему города. Кто станет главой, пока еще вопрос, но мэрия и сейчас не сидит сложа руки.

Как рассказали в администрации Владивостока, в прошедшую субботу городские власти встретились с боссами компаний-перевозчиков. На сегодня их во Владивостоке 14, считая муниципальный ВПОПАТ-1.

Цель у встречи была серьезная. Поскольку срок трехлетних соглашений на перевозку владивостокцев истекал как раз 23 марта, а новые конкурсы еще не провели, мэрия предложила автобусникам продлить действующие договоры. Что и было сделано со всеми игроками рынка.

Между тем, основание для задержки конкурсов более чем веские. Их проведут только тогда, когда завершится масштабное исследование пассажиропотока и подразумевающаяся за ним оптимизация маршрутной сети.

Сейчас городские специалисты комплексно исследуют пассажиропоток на общественном транспорте. Результаты лягут в основу будущих перемен.

— Исследование пассажиропотока — это не только подсчёт людей в автобусов в зависимости от времени суток. Это и анализ самой схемы, которая не менялась около 10 лет. За эти годы Владивосток вырос: появились новые микрорайоны, дороги и развязки. Всё это, безусловно, сказалось на пассажирских перевозках. Возможно, после исследования мы изменим маршрутную сеть. Возникнут новые маршруты, скорректируются графики и интервалы движения. Одно останется неизменным: тариф на перевозки будет регулируемым, а размер оплаты — экономически обоснованным и социально ответственным, — отметил и.о. главы города Олег Гуменюк.

Напомним, что ежедневно на 93 владивостокских маршрута выходит более 600 автобусов.

Нелишне будет добавить, что накануне подписания дополнительных соглашений администрацию Владивостока покинул и.о. начальника транспортного управления Сергей Цыбулин. Он тоже строил грандиозные планы и даже "анонимно" ездил на городских автобусах, чтобы лично убедиться, как работает транспорт. Видимо, замеченное ему не слишком понравилось, отсюда и заявление об уходе.

ИСТОЧНИК KP.RU