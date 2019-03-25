2019-03-25T10:03:11+03:00
Общество

В АО «Восточный Порт» подняли флаг на буксире «Александр Козицын»

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В АО «Восточный Порт» состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации на новом азимутальном буксире «Александр Козицын».

В мероприятии приняли участие представители АО «Восточный Порт», партнеры и подрядчики предприятия. Традиционный ритуал крещения судна провел настоятель храма в честь Иверской иконы Божией Матери протоиерей Александр.

Буксир «Александр Козицын» стал пятым судном собственного Портового флота АО «Восточный Порт», предназначенного для швартовки различных типов судов в бухтах Врангеля, Находки и Козьмина.

«АО «Восточный Порт» делает ставку на комплексное развитие, начиная с модернизации производственных мощностей и заканчивая обновлением техники вспомогательных предприятий. С вводом в эксплуатацию буксира «Александр Козицын» суммарная мощность всех судов Портового флота компании увеличилась с 13 до 18 тыс. л.с. Наличие собственного флота позволяет нам оказывать нашим клиентам дополнительные услуги, что является нашим весомым конкурентным преимуществом», - отметил начальник Портового флота АО «Восточный Порт» Виталий Плешаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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