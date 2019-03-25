2019-03-25T10:05:08+03:00
Происшествия

Разлив нефтепродуктов в Приморье ликвидируют полным ходом

Распространяемые онлайн-ресурсами домыслы не подтвердились
Игорь СОРОКИН
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фото - пресс-служба группы компаний ННКфото - пресс-служба группы компаний ННК
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На автозаправке в селе Яковлевка идут все необходимые для ликвидации разлива нефтепродуктов работы. Собрана вода с пленкой нефтепродуктов на всей территории розлива.

как рассказали в ГК ННК, на расстоянии от АЗС до реки Гнилушка все пространство обработали сорбентом и дисперсантом. Обустроены заградительные дамбы с дренажными трубами в местах скопления воды с нефтяной пленкой.

Это позволит при таянии снегов проводить сбор пленки: вода по трубам будет проходить до реки только после очистки. Это позволит избежать выноса нефтяной пленки в реку.

С момента разлива и по сегодняшний день на месте работают два экскаватора, мощный бульдозер с клыком для рыхления мерзлого грунта, две ассенизаторские машины для сбора воды с примесью нефтепродуктов. К работе привлечены 10 человек из ВГПСС и восемь сотрудников «ННК-Приморнефтепродукт».

Глава района Николай Вязовик с гендиректором «ННК-Приморнефтепродукт» Виталием Вершининым руководили работами и в выходные.

В воскресенье вдоль реки бульдозер насыпал дамбу для исключения попадания верховой воды напрямую в реку. Также получены первые данные по анализам проб — по воздуху показатели в норме.

Кроме того, в воскресенье же АЗС посетили сотрудники МЧС из Владивостока с проверкой информации из некоторых СМИ о продолжении загрязнения нефтепродуктами и отсутствии работ по ликвидации последствий форс-мажора. Распространяемые онлайн-ресурсами домыслы не подтвердились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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