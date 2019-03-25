В Приморье школьник провалился в шахту на четыре метра

СЕГОДНЯ 10:37 2019-03-25T10:37:05+03:00

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В Уссурийске сотрудники МЧС спасли из шахты ливневки ребенка.

22 марта в 19:28 на пульт пожарной охраны Уссурийска сообщили о том, что в шахту ливневого колодца на пересечении Новоникольского шоссе и улицы 8 Марта упал школьник.

Не прошло и десяти минут, как на место прибыли сотрудники 34-й пожарно-спасательной части. Они немедленно приступили к подъему девятилетнего мальчика. Как оказалось, пострадавший находился на глубине около четырех метров, был напуган и никак не смог бы выбраться сам.

При спасательных работах сотрудникам МЧС пригодилась штурмовая лестницв. На протяжении всей процедуры по спасению пожарные поддерживали и ободряли ребёнка, отвлекая его от стрессовой ситуации.

В считанные минуты — в 19:40 — мальчика благополучно извлекли из шахты водостока. Поскольку у ребенка была порезана нога, его тут же передали врачам скорой помощи.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что нетрезвый житель краевого центра рухнул в шахту лифта с шестого этажа, пытаясь выбраться из застрявшей кабины.

ИСТОЧНИК KP.RU