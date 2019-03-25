2019-03-25T13:42:17+03:00
Происшествия

На приморской трассе перевернулся бензовоз, произошел разлив топлива

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб [видео]
Милана СОКОЛ
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Бензовоз перевернулся в Спасском муниципальном районе.Фото:пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краюБензовоз перевернулся в Спасском муниципальном районе.Фото:пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю
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Серьёзное дорожно-транспортное происшествие случилось в первый рабочий день недели в Приморье. В пригороде Спасска-Дальнего перед мостом перевернулся бензовоз. Корреспондент «Комсомолки» выяснил, что во время опрокидывания тяжелой техники произошел разлив нефтепродуктов. На месте работают сотрудники экстренных служб, пришлось перекрывать дорогу.

Авария с участием бензовоза случилась на 512-ом километре трассы А-370 Хабаровск-Владивосток, в районе села Константиновка. В причинах происшествия еще предстоит разобраться специалистам, но последствия оказались крайне трагичными. Водитель получил травмы несовместимые с жизнью и погиб практически мгновенно. Кабина новенького MAN превратилась в груду металлолома.

В Приморье перевернулся бензовоз.Видео: vdj_slavi

На место происшествия в срочном порядке приехали полицейские и представители администрации. Из-за разлива дизельного топлива к устранению последствий ДТП пришлось привлекать спасателей. Тревожный вызов в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступил в 16:15. Как рассказал журналисту «КП»-Владивосток» руководитель пресс-службы ведомства Михаил Исаметов, на данный момент утечка уже устранена и перекачано оставшееся топливо с цистерны. К месту аварии прибыла дополнительная техника, для поднятия и дальнейшей транспортировки бензовоза. К работам привлечены 19 человек личного состава приморского МЧС и 7 единиц специализированный техники. Для ликвидации последствий пришлось временно перекрывать трассу, объезд аварийного участка ведется через Александровку. Местные жители уверяют, что аварии на этом участке случаются довольно часто. По предварительной информации, скорость MAN не превышала установленную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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