Воздух в Приморье сегодня прогреется до +8°C
Сегодня, 26 марта, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами небольшие осадки, вероятность 40%, сообщает Примпогода. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха 0...+8°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный сильный.Температура воздуха +5...+7°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +6...+8°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +6...+8°C.
ИСТОЧНИК KP.RU