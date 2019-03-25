Воздух в Приморье сегодня прогреется до +8°C

25 Март 23:53 2019-03-25T23:53:11+03:00

Во Владивостоке без осадков Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Во Владивостоке без осадков

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Сегодня, 26 марта, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами небольшие осадки, вероятность 40%, сообщает Примпогода. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха 0...+8°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный сильный.Температура воздуха +5...+7°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +6...+8°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +6...+8°C.

ИСТОЧНИК KP.RU