Таксист, стукнувший клиента палкой по голове, отправится под суд

СЕГОДНЯ 02:25 2019-03-26T04:04:07+03:00

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Прокурор Первомайского района Владивостока утвердил обвинение для таксиста, избившего палкой своего пассажира.

По версии предварительного расследования в конце августа 2018 года один из пассажиров такси в авто «Toyota Ist» сделал замечание водителю, который превышал скорость, заезжал на бордюры и терял управление авто. В ответ тот остановил машину и стукнул клиента деревянной палкой по голове. Так он нанёс потерпевшему ушибленную рану волосистой части головы, она расценивается как легкий вред здоровью человека.

Отметим, что ранее таксиста уже судили за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Теперь ему грозит срок за умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Прокурор направил дело в мировой суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU