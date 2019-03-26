Таксист, стукнувший клиента палкой по голове, отправится под суд
Прокурор Первомайского района Владивостока утвердил обвинение для таксиста, избившего палкой своего пассажира.
По версии предварительного расследования в конце августа 2018 года один из пассажиров такси в авто «Toyota Ist» сделал замечание водителю, который превышал скорость, заезжал на бордюры и терял управление авто. В ответ тот остановил машину и стукнул клиента деревянной палкой по голове. Так он нанёс потерпевшему ушибленную рану волосистой части головы, она расценивается как легкий вред здоровью человека.
Отметим, что ранее таксиста уже судили за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Теперь ему грозит срок за умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Прокурор направил дело в мировой суд на рассмотрение.
ИСТОЧНИК KP.RU