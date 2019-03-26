На стол к приморским военным едва не попал сыр с кишечной палочкой

СЕГОДНЯ 02:55 2019-03-26T02:55:26+03:00

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«Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора выявила кишечную палочку в «Голландском» сыре от производителя из Кабардино-Балкарии.

В лабораторию обратился владелец партии – поставщик продовольствия в одну из воинских частей Приморья. Он решил проверить качество продукции для военнослужащих.

В пробе специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Это нарушение техрегламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

Превышение показателей говорит о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования продукции, считают специалисты.

Поскольку сыр обычно не подвергают термообработке, его употребление может вызвать пищевые отравления.

Сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Информацию довели до владельца продукции, чтобы тот предотвратил её употребление.

ИСТОЧНИК KP.RU