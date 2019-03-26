На стол к приморским военным едва не попал сыр с кишечной палочкой
«Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора выявила кишечную палочку в «Голландском» сыре от производителя из Кабардино-Балкарии.
В лабораторию обратился владелец партии – поставщик продовольствия в одну из воинских частей Приморья. Он решил проверить качество продукции для военнослужащих.
В пробе специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Это нарушение техрегламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».
Превышение показателей говорит о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования продукции, считают специалисты.
Поскольку сыр обычно не подвергают термообработке, его употребление может вызвать пищевые отравления.
Сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.
Информацию довели до владельца продукции, чтобы тот предотвратил её употребление.
ИСТОЧНИК KP.RU