Серийных воришек автомобильных зеркал наконец поймали во Владивостоке
Во Владивостоке полиция задержала подозреваемых в серии краж автомобильных зеркал.
В дежурную часть отдела полиции по Первомайскому района обратилась местная жительница. Она заявила о том, что с её «Тойоты Витц» скрутили боковые зеркала. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр, опросили потерпевшую и возможных очевидцев.
По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали двоих жителей Владивостока в возрасте 24 и 25 лет. Ранее они уже были судимы за совершение имущественных преступлений.
В отделе полиции они признались. Полиция установила, что они причастны ещё к 6 аналогичным кражам. причастность Похищенные зеркала злоумышленники продавали через объявления в интернете. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 200 тысяч рублей.
Воришек заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. За кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину им грозит лишиться свободы на срок до пяти лет.
Полицейские устанавливают круг потерпевших и проверяют, не причастны ли фигуранты к более ранним подобным кражам.
ИСТОЧНИК KP.RU