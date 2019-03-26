Серийных воришек автомобильных зеркал наконец поймали во Владивостоке

СЕГОДНЯ 03:29 2019-03-26T03:29:23+03:00

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Во Владивостоке полиция задержала подозреваемых в серии краж автомобильных зеркал.

В дежурную часть отдела полиции по Первомайскому района обратилась местная жительница. Она заявила о том, что с её «Тойоты Витц» скрутили боковые зеркала. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр, опросили потерпевшую и возможных очевидцев.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали двоих жителей Владивостока в возрасте 24 и 25 лет. Ранее они уже были судимы за совершение имущественных преступлений.

В отделе полиции они признались. Полиция установила, что они причастны ещё к 6 аналогичным кражам. причастность Похищенные зеркала злоумышленники продавали через объявления в интернете. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 200 тысяч рублей.

Воришек заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. За кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину им грозит лишиться свободы на срок до пяти лет.

Полицейские устанавливают круг потерпевших и проверяют, не причастны ли фигуранты к более ранним подобным кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU