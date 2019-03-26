Упавшим в ливневку ребенком занялись следователи Приморья

СЕГОДНЯ 04:19 2019-03-26T04:19:58+03:00

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Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморью проверяют обстоятельства несчастного случая в Уссурийске.

Напомним, как сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток, девятилетний ребенок провалился в шахту ливневого колодца на глубину в четыре метра.

Доследственная проверка инцидента на перекрёстке Новоникольского шоссе и улицы 8 Марта начата по сообщению в СМИ (в том числе и «Комсомольской правде»).

Как рассказали в СУ СКР, в Уссурийске идет комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. Он призван дать правовую оценку бездействию должностных лиц, проявивших халатность. Напомним, ребенок не только был сильно напуган, но и заполучил резаную рану ноги и нуждался в медицинской помощи.

Следователи выясняют все обстоятельства, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Стоит добавить, что всего каких-то три года назад, в январе 2016 года, Россию всколыхнула дальневосточная трагедия. На Камчатке три второклассника упали в открытый и неогороженный люк с кипятком, все три ребенка погибли. В тот раз уголовную ответственность понес «стрелочник» — слесарь местной котельной, которого признали виноватым во всем. Кто окажется виновным в Приморье, пусть все здесь и закончилось сравнительно благополучно, покажет работа следователей.

ИСТОЧНИК KP.RU