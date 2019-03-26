В Приморье вновь пойдут под суд «Свидетели Иеговы»

СЕГОДНЯ 05:00 2019-03-26T05:00:12+03:00

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В Дальнереченске следственные органы возбудили уголовное дело по по факту организации деятельности экстремистской группы.

По версии следствия, с 25 апреля 2018 года и по настоящее время группа лиц созывала и проводила религиозные собрания. Так называемые «Свидетели Иеговы» в этом городе продолжали свою деятельность, несмотря на то, что Верховный Суд РФ ликвидировал эту организацию из-за осуществления экстремистской деятельности.

В ходе оперативно-следственных действий установить двух лидеров запрещённой организации. Эти люди вербовали новых членов, разъясняли им нормы, устои, правила, запреты и ограничения и всячески рекламировали свою «общину». Также эти они участвовали в самих собраниях. Им предъявили обвинение в организации деятельности экстремистской организации.

Во время проведения одного из собраний организации, установлены и другие участники. Сейчас следствие устанавливает роль каждого из них.

В рамках расследования уголовного дела прошли обыски, изъята экстремистская литература, назначены судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

Преступление выявило Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU