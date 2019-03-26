К пятнице во Владивостоке заметно похолодает

СЕГОДНЯ 06:24 2019-03-26T06:24:19+03:00

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Не смотря на то, что сейчас в Приморье воцарилась теплая погода, долго это не продлится, обещают синоптики. Неглубокий циклон, который прошёл этой ночью с континента в сторону моря, вызовет в крае небольшой снег на севере. В северных районах столбики термометров опустятся до минусовых температур: от -9 до -15°C. В дальнейшем циклон сместится на Сахалин, и на большей части Приморья заметно прояснится. Однако на севере возможность снега останется. Там разгуляется сильный северо-западный ветер, а температурный фон фон понизится на 5-7 градусов. Минимальный фон температур опустится до −3…−12 °C, в горных районах до −20 °C. Максимальные температуры −2…+8 °C.

Атмосферное давление над Приморьем вырастет во второй половине рабочей недели. Продолжится похолодание, однако существенных осадков не будет.

Во Владивостоке эта неделя выдастся без снегов и дождей. К середине недели усилится ветер, температурный фон постепенно снизится. К пятнице максимально похолодает: температура воздуха понизится до −3…−5 °C, максимальная до 0…+2 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU