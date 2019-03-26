Трехлетний вундеркинд из Приморья поразил Максима Галкина знанием английского и арифметики

СЕГОДНЯ 07:07 2019-03-26T08:01:24+03:00

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Юный переводчик из Приморья - трехлетний Никита Печатнов проснулся знаменитым после эфира передачи «Лучше всех» на «Первом канале».

Вместе с родителями и братишкой Никитой он приехал в Москву из Уссурийска. Мальчик свободно общался со знаменитым ведущим шоу – Максимом Галкиным и поразил его и всех зрителей своим знанием английского языка. В студии маленький приморец похвастался своим абаком (счетная доска – прим.ред), рассказал, что хочет стать пожарным, а также зажигать под музыку.

Юный переводчик Никита Печатнов. Лучше всех! Фрагмент выпуска от 24.03.2019.Никита Печатнов, 3 года, Уссурийск. Учит английский язык, знает уже и времена года, и профессии, и части тела. Помочь Максиму Галкину написать письмо английскому дядюшке для него не составило труда!

Но главное, вундеркинд под диктовку Максима Галкина написал письмо некому дяде из Англии. Из всех слов, что супруг примадонны российской эстрады просил перевести, Никита не знал только слово «деньги».

По словам мамы Никиты, о кастинге на передачу она узнала случайно от подруги. В испытаниях участвовали 150 детей, в Москву пригласили только четверых приморцев, маленький житель Уссурийска был в их числе. Родители юного переводчика рассказали, что тот научился читать в 2 года. Сейчас он занимается английским и ментальной арифметикой, также малыш участвует в олимпиадах и конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU