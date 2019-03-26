2019-03-26T08:02:24+03:00
Общество

В Приморье двух «черных лесорубов» наказали по всей строгости закона

На границе между Пожарским участковым лесничеством и Дальнереченским районом они спилили шесть дубов
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Двух жителей Дальнереченского района Пожарский районный суд признал виновными в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

Следствие установило, что в ноябре 2016 года в лесу на границе между Пожарским участковым лесничеством и Дальнереченским районом два местных жители спилили 6 дубов. Так мужчины хотели обогатиться.

Однако во время транспортировки древесины в Дальнереченск, их автомобиль остановила полиция. Древесину изъяли, задержанных доставили в отделение, где они признались в преступлении.

Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил 240 тысяч рублей.

Гражданам предъявили обвинение по уголовному делу о незаконнной рубке лесных насаждений. В ходе следствия была доказана причастность фигурантов к преступлению.

Пожарский районный суд признал подсудимых виновными. Один из «черных лесорубов» проведёт в исправительной колонии 5,5 лет, второму назначили у года условного срока с испытательным в 3 года.

Суд также удовлетворил иск о взыскании с осужденных причиненного лесному фонду Российской Федерации экологического ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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