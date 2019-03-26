2019-03-26T09:17:49+03:00
Общество

Уже на следующей неделе в Приморье откроется навигация маломерных судов

В период навигации судоводители должны соблюдать все необходимые требования безопасности
Софья КУЧИНА
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Перед выходом в море необходимо проверять исправность суднаПеред выходом в море необходимо проверять исправность суднаФото: primorsky.ru
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5 апреля в Приморье откроется навигация маломерных судов, сообщает администрация Приморья.

По информации краевого департамента гражданской защиты, в период навигации судоводители должны соблюдать все необходимые требования безопасности. Выход на акваторию, в частности, разрешен только маломерным судам, состоящим на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошедшим освидетельствование.

Специалисты напоминают, что перед выходом в море необходимо проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту.

«Комсомолка» напоминает, единый телефон службы спасения – 101. По нему следует звонить в случае возникновения опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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