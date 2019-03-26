Дворы Владивостока ждёт масштабный ремонт

СЕГОДНЯ 10:56 2019-03-26T10:48:37+03:00

В 144 дворах установят детские площадки, по 76-ти адресам появятся спортивные площадки, в 127 дворах уложат новый асфальт

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На совещании под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко выступил с докладом о комплексном благоустройстве Владивостока исполняющий обязанности главы Владивостока Олег Гуменюк.

Он рассказал о том, что сейчас в городе активно реализуется федеральный проект «Формирование современной городской среды». В рамках проекта в 2018 году были отремонтированы придомовые территории 21-го многоквартирного дома, еще в 24-х дворах были установлены детские площадки.

Уже сейчас проведены работы по благоустройству общественных территорий. Так, например, в сквере имени Пушкина появился амфитеатр из лиственницы, пешеходные дорожки из декоративного природного камня и белой гальки. С наступлением весеннего тепла начнутся и работы по озеленению.

На территории Дворца детского творчества заасфальтровали площадку, установили ограждение, освещение, сцену с трибунами, спортивную, детскую и туристическую площадки.

На набережной Спортивной гавани, наконец, достроили общественный туалет. В этом году его подключат к инженерным сетям и откроют.

Параллельно со строительством велась большая работа по разработке проектно-сметной документации. Так, для комплексного благоустройства пешеходной тропы «Берег здоровья» разрабатывается проект планировки территории. Подготовлена проектно-сметная документация для благоустройства сквера имени Невельского, проведены проектно-изыскательные работы для благоустройства сопки Бурачка. Там обустроят 2 видовые площадки, велопарковку, ротонду и ландшафтную композицию.

Проектно-изыскательские работы проведены и для территории на улице Енисейской, 23,24 и Русской, 5. Здесь планируется устройство пешеходного тротуара, детской и спортивной площадок, высадка зеленых насаждений. Подготовка документации проведена и для благоустройства парка на острове Попова.

Отметим, что в этом году администрация города планирует развернуть строительство в разных районах города. В первую очередь рабочие займутся благоустройством Детского парка в районе улицы Черемуховой, 3.

Продолжится и ремонт дворов. Благодаря губернаторской программе «1000 дворов» в этом году в 144 дворах установят детские площадки, по 76-ти адресам появятся спортивные площадки, в 127 дворах уложат новый асфальт.

Кроме того, в этом году при поддержке краевого бюджета отремонтируют 50 фасадов зданий. В основном это дома, расположенные на центральных улицах, в некоторых из них заменят кровлю.

ИСТОЧНИК KP.RU