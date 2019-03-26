На восточном побережье Приморья сегодня разгуляется сильный ветер
Сегодня, 27 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный до сильного, на восточном побережье сильный. Температура воздуха -3...+7°C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный.Температура воздуха +3...+5°C.
В Уссурийске облачно, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +3...+5°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +3...+5°C.
ИСТОЧНИК KP.RU