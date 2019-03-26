На восточном побережье Приморья сегодня разгуляется сильный ветер

26 Март 23:52 2019-03-26T23:52:39+03:00

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Сегодня, 27 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный до сильного, на восточном побережье сильный. Температура воздуха -3...+7°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный.Температура воздуха +3...+5°C.

В Уссурийске облачно, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +3...+5°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +3...+5°C.

ИСТОЧНИК KP.RU