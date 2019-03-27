2019-03-27T02:26:47+03:00
Общество

За кражу сумки из чужой ячейки воришка из Владивостока получил 2 года колонии

15 тысяч ущерба с него также взыскали
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Во Владивостоке предприимчивому посетителю супермаркета, который умудрился подобрать ключ от чужой ячейки, вынесли приговор. За кражу с проникновением в иное хранилище, с причинением ущерба гражданину мужчина получил 2 года колонии строгого режима.

Напомним, ранее «Комсомолка» уже писала об этой истории. 21 января 2019 года один из покупателей супермаркета увидел, что одна из посетительниц положила в ячейку свою сумку. Недолго думая он положил в соседнюю свой пакет с вещами, своим ключом открыл чужой ящик, достал вещи и был таков. Общая сумма ущерба потерпевшей составила 15 тысяч рублей.

Приговор фигуранту вынесли, учитывая рецидив преступления. Ущерб с него также взыскали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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