За кражу сумки из чужой ячейки воришка из Владивостока получил 2 года колонии
Во Владивостоке предприимчивому посетителю супермаркета, который умудрился подобрать ключ от чужой ячейки, вынесли приговор. За кражу с проникновением в иное хранилище, с причинением ущерба гражданину мужчина получил 2 года колонии строгого режима.
Напомним, ранее «Комсомолка» уже писала об этой истории. 21 января 2019 года один из покупателей супермаркета увидел, что одна из посетительниц положила в ячейку свою сумку. Недолго думая он положил в соседнюю свой пакет с вещами, своим ключом открыл чужой ящик, достал вещи и был таков. Общая сумма ущерба потерпевшей составила 15 тысяч рублей.
Приговор фигуранту вынесли, учитывая рецидив преступления. Ущерб с него также взыскали.
ИСТОЧНИК KP.RU