Обманутые дольщики в Приморье получают бесплатную юридическую помощь
Специалисты краевой коллегии адвокатов уже дали более 35 консультаций участникам долевого строительства, чьи права были нарушены.
Как рассказали в краевой инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, чаще всего адвокаты разъясняют алгоритм действий в случае, когда застройщик ненадлежащим образом исполняет свои обязательства перед дольщиками.
Людей интересует порядок расторжения договоров долевого участия, правовые последствия такого расторжения, порядок взыскания неустойки с застройщиков, включения в реестр обманутых дольщиков, участия в процедуре банкротства застройщиков. Статьи краевого закона «О защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Приморского края и чьи права нарушены» также приходится подробно разъяснять гражданам.
Напомним, адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь участникам долевого строительства. За консультацией можно обратиться по адресу: Владивосток, улица Пологая, 53, офис 208. Руководитель – Виктор Борисович Долгов. Контактный телефон: 8 (423) 2-960-930.
На все волнующие вопросы ответят адвокаты Анатолий Борисович Кондратюк (+79644427628), Татьяна Игоревна Ткаченко (+79146707064) и Павел Павлович Бобрович (+79143244712).
Отметим, программа оказания бесплатной юридической помощи пострадавшим дольщикам организованна по поручению Губернатора Приморья Олега Кожемяко.
ИСТОЧНИК KP.RU