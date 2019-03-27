2019-03-27T02:51:24+03:00
Общество

Обманутые дольщики в Приморье получают бесплатную юридическую помощь

Большинство вопросов от граждан касается прав участников долевого строительства
Софья КУЧИНА
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Специалисты проконсультировали более 35 человекСпециалисты проконсультировали более 35 человекФото: primorsky.ru
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Специалисты краевой коллегии адвокатов уже дали более 35 консультаций участникам долевого строительства, чьи права были нарушены.

Как рассказали в краевой инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, чаще всего адвокаты разъясняют алгоритм действий в случае, когда застройщик ненадлежащим образом исполняет свои обязательства перед дольщиками.

Людей интересует порядок расторжения договоров долевого участия, правовые последствия такого расторжения, порядок взыскания неустойки с застройщиков, включения в реестр обманутых дольщиков, участия в процедуре банкротства застройщиков. Статьи краевого закона «О защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Приморского края и чьи права нарушены» также приходится подробно разъяснять гражданам.

Напомним, адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь участникам долевого строительства. За консультацией можно обратиться по адресу: Владивосток, улица Пологая, 53, офис 208. Руководитель – Виктор Борисович Долгов. Контактный телефон: 8 (423) 2-960-930.

На все волнующие вопросы ответят адвокаты Анатолий Борисович Кондратюк (+79644427628), Татьяна Игоревна Ткаченко (+79146707064) и Павел Павлович Бобрович (+79143244712).

Отметим, программа оказания бесплатной юридической помощи пострадавшим дольщикам организованна по поручению Губернатора Приморья Олега Кожемяко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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