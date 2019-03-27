Испорченное птичье мясо едва не попало на приморские прилавки

СЕГОДНЯ 03:33 2019-03-27T03:33:16+03:00

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В рамках производственного контроля специалисты Россельхознадзора исследовали охлажденное мясо птицы от производителя из Октябрьского района. По результатам лабораторных испытаний в продукте выявлено превышение общего уровня бактериальной обсемененности. Это является нарушением Технического регламента «О безопасности пищевой продукции».

Как считают специалисты, превышение этого показателя обычно свидетельствует о неэффективной термической обработке сырья, о плохой обработке оборудования или о неудовлетворительных условиях хранения продукта. Повышенная бактериальная обсемененность продукта может говорить и о том, что он банально испортился.

Сведения о нарушении поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства. Кроме того, результаты исследования доведены до сведения производителя продукции.

Отметим, лабораторные исследования в рамках производственного контроля проводятся по инициативе производителей. Эта информация помогает им вовремя повышать уровень производственного контроля при выпуске продукции, а также улучшать обработку производственного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU