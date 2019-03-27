2019-03-27T04:11:46+03:00
Общество

Танк и «джихад-мобиль»: во Владивосток доставили трофеи сирийской войны

Горожане смогут познакомиться с техникой боевиков-исламистов
Артём КАБАНКОВ
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Этот танк попал в Сирию из Грузии. Фото: syriantrain.mil.ruЭтот танк попал в Сирию из Грузии. Фото: syriantrain.mil.ru
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Сегодня во Владивосток прибыл поезд с трофеями сирийской войны. В рамках военно-исторической акции «Сирийский перелом» горожанам и туристам покажут образцы техники, захваченной у боевиков.

Эшелон из 20 вагонов вышел из Москвы 23 февраля – в День защитника отечества. Он дошел до Севастополя, а оттуда 3 марта отправился во Владивосток. Сегодня он наконец дошел до приморской столицы. В городе экспозиция пробудет несколько дней – уже 28 марта поезд отправится в Уссурийск. Экспозиция познакомит всех интересующихся с образцами техники, захваченной у сирийских исламистов.

Как уверяют в департаменте по защите государственной тайны Приморья, цель акции – патриотическая.

– Представленные образцы военной техники действительно уникальны. Начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, и заканчивая тоннельной машиной китайского производства, – пояснили в администрации.

Автомобиль-камикадзе. Эти машины террористы используют как передвижные бомбы. Фото: syriantrain.mil.ru

Автомобиль-камикадзе. Эти машины террористы используют как передвижные бомбы. Фото: syriantrain.mil.ru

Среди образцов – «джихад-мобиль» (легковушка-камикадзе), бронетранспортеры и многое другое. Также в вагонах организовали экспозиции современного российского вооружения.

Акцию «Сирийский перелом» проводит Минобороны России. Поезд с трофейным оружием пройдет почти 30 тысяч километров и сделает остановки в 60 городах России. Большую часть пути он уже проделал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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