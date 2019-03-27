2019-03-27T05:05:43+03:00
Общество

«Волшебные бобы» для похудения обнаружили приморские таможенники в посылке из Казахстана

Все препараты содержат сильнодействующее вещество сибутрамин, запрещенное к ввозу и обороту на территории России
Софья КУЧИНА
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Фото: https://ru.depositphotos.comФото: https://ru.depositphotos.com
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Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни задержали две посылки с сильнодействующими препаратами, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ДВТУ посылки с коммерческой партией капсул для похудения прибыли жительнице Владивостока из Казахстана. Общий вес пилюль составил 6,8 килограммов. Чудо посылки с «волшебными бобами» (так назывались препараты) таможенники изъяли на одной из городских почт. В них специалисты обнаружили 21600 капсул в блистерах. Лекарства предназначались для реализации на Дальнем Востоке.

Фото: пресс-служба ДВТУ

Фото: пресс-служба ДВТУ

Эксперты заключили, что все препараты содержат сильнодействующее вещество сибутрамин, запрещенное к ввозу и обороту на территории России.

Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Гражданке, заказавшей «Волшебные бобы» грозит лишиться свободы на срок от трех до семи лет и штраф до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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