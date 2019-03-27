Больше двух тонн «морских огурцов» Приморье отправило на экспорт в страны Азии

СЕГОДНЯ 05:33 2019-03-27T05:33:42+03:00

Изменить размер текста: A A

2,1 тонна приморского трепанга экспортирована в страны Азии с начала 2019 года, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. При этом, ветеринарные сертификаты оформлены на партии весом 17, 2 тонны. Ведомство отмечает, что в 2017 году на экспорт отправилось только 7,8 тонн «морского огурца».

Основной страной-импортёром этой продукции стал Китай. Еще 2 тонны трепнага отправились в Японию.

Должностные лица Россельхознадзора проконтролировали соответствие всех экспортных партий требованиям Евразийского экономического союза и требованиям стран-импортеров. На все экспортные партии оформлены ветеринарные сопроводительные документы. При обследовании экспортных партий нарушений не выявлено.

Отметим, что в странах Азии трепанг широко используют в качестве лекарственного средства и в пищевых целях.

ИСТОЧНИК KP.RU