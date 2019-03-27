Во Владивостоке пьяный мужчина зарезал пенсионера

СЕГОДНЯ 05:54 2019-03-27T05:54:16+03:00

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Следственные органы СК РФ по Приморью возбудили уголовное дело факту убийства 78-летнего мужчины во Владивостоке.

По подозрению в преступлении уже задержан 34-летний горожанин.

По версии следствия, 23 марта 2019 года в квартире дома на улице Полонского, поссорившись с потерпевшим, пьяный обвиняемый два раза ударил того ножом по спине. От ран пенсионер скончался.

Расследование продолжается, закрепляется база доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU