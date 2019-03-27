Во Владивостоке пьяный мужчина зарезал пенсионера
Подозреваемого уже задержали
Фото: архив "КП"
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Следственные органы СК РФ по Приморью возбудили уголовное дело факту убийства 78-летнего мужчины во Владивостоке.
По подозрению в преступлении уже задержан 34-летний горожанин.
По версии следствия, 23 марта 2019 года в квартире дома на улице Полонского, поссорившись с потерпевшим, пьяный обвиняемый два раза ударил того ножом по спине. От ран пенсионер скончался.
Расследование продолжается, закрепляется база доказательств.
ИСТОЧНИК KP.RU