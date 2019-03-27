Во всех муниципалитетах Приморья сняли карантин по ящуру
Для того, чтобы инфекция из Забайкалья не попала в Приморье, на границе с Хабаровским краем работает круглосуточный карантинный пост
Круглосуточный карантинный пост работает на границе с Хабаровским краемФото: primorsky.ru
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Во всех муниципалитетах Приморья наконец сняли карантин по ящура, сообщает государственная ветеринарная инспекция края.
Для того, чтобы инфекция из Забайкалья не попала в Приморье, на границе с Хабаровским краем работает круглосуточный карантинный пост. Остальные сняты.
«Комсомолка» отмечает, что сейчас все очаги заболевания в крае ликвидированы. Восприимчивых животных теперь будут вакцинировать круглогодично, чтобы не допустить повторения таких ситуаций.
ИСТОЧНИК KP.RU