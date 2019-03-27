Во всех муниципалитетах Приморья сняли карантин по ящуру

СЕГОДНЯ 07:38 2019-03-27T07:38:12+03:00

Для того, чтобы инфекция из Забайкалья не попала в Приморье, на границе с Хабаровским краем работает круглосуточный карантинный пост

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Во всех муниципалитетах Приморья наконец сняли карантин по ящура, сообщает государственная ветеринарная инспекция края.

Для того, чтобы инфекция из Забайкалья не попала в Приморье, на границе с Хабаровским краем работает круглосуточный карантинный пост. Остальные сняты.

«Комсомолка» отмечает, что сейчас все очаги заболевания в крае ликвидированы. Восприимчивых животных теперь будут вакцинировать круглогодично, чтобы не допустить повторения таких ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU