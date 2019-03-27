На цветочный магазин в Уссурийске напал грабитель с игрушечным пистолетом

СЕГОДНЯ 08:26 2019-03-27T08:26:02+03:00

Угрожая им касиру, он забрал с собой мобильный и 38 тысяч рублей

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Ночью в Уссурийске на продавца цветочного магазина напал грабитель с игрушечным пистолетом, сообщает пресс-служба УМВД по Приморью.

Когда неизвестный в медицинской маске ворвался в магазин и стал угрожать кассиру предметом, похожим на пистолет, женщина успела нажать тревожную кнопку. На место тотчас прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Они установили, что, опасаясь за свою жизнь, продавец передала грабителю 38 тысяч рублей и телефон. Завладев выручкой и средством связи, злоумышленник скрылся.

При осмотре территории около магазина, полицейские обнаружили и изъяли игрушечный пистолет, медицинскую маску и перчатки, в которых был преступник. .

При поддержке сотрудников частного охранного предприятия полицейские задержали нападавшего. 43-летнего ранее судимого местного жителя доставили в отделение. Там он во всём признался. Похищенные деньги и телефон оперативники изъяли у вора во время личного досмотра.

Подозреваемого заключили под стражу. Полиция проверяет, не причастен ли он к ранее совершенным преступлениям.

Следователи отдела МВД России по Уссурийску возбудили уголовное дело о «Разбое, совершенном, с применением оружия или предметов используемых в качестве оружия». Мужчине грозит лишиться свободы на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU