На цветочный магазин в Уссурийске напал грабитель с игрушечным пистолетом
Ночью в Уссурийске на продавца цветочного магазина напал грабитель с игрушечным пистолетом, сообщает пресс-служба УМВД по Приморью.
Когда неизвестный в медицинской маске ворвался в магазин и стал угрожать кассиру предметом, похожим на пистолет, женщина успела нажать тревожную кнопку. На место тотчас прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Они установили, что, опасаясь за свою жизнь, продавец передала грабителю 38 тысяч рублей и телефон. Завладев выручкой и средством связи, злоумышленник скрылся.
При осмотре территории около магазина, полицейские обнаружили и изъяли игрушечный пистолет, медицинскую маску и перчатки, в которых был преступник. .
При поддержке сотрудников частного охранного предприятия полицейские задержали нападавшего. 43-летнего ранее судимого местного жителя доставили в отделение. Там он во всём признался. Похищенные деньги и телефон оперативники изъяли у вора во время личного досмотра.
Подозреваемого заключили под стражу. Полиция проверяет, не причастен ли он к ранее совершенным преступлениям.
Следователи отдела МВД России по Уссурийску возбудили уголовное дело о «Разбое, совершенном, с применением оружия или предметов используемых в качестве оружия». Мужчине грозит лишиться свободы на 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU