Два приморца, угнавшие такси вместе с водителем, пойдут под суд

СЕГОДНЯ 09:51 2019-03-27T09:51:51+03:00

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Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинение для двух приморцев, которые напали на водителя такси и украли его автомобиль.

По версии следствия, фигуранты изначально сели в машину к таксисту, замышляя ее угнать, чтобы отправиться во Владивосток. Один из злоумышленников приставил к голове водителя пневматический пистолет и приказал ехать, куда скажут, угрожая убить последнего. Его сообщник следил за действиями шофера и демонстрировал нож, чтобы тот даже не вздумал сопротивляться.

Выбрав удобный момент потерпевший снизил скорость и выпрыгнул из движущегося авто. После этого нападавшие завладели машиной и поехали дальше, куда им нужно.

В районе села Новоникольск Уссурийского района угонщиков задержала полиция.

Уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору направлено в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU