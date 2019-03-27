Доступную приморскую рыбу можно купить в 300 магазинах края

СЕГОДНЯ 10:11 2019-03-27T10:27:27+03:00

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Семь видов рыбной продукции приморцы могут приобрести по сниженным ценам, сообщает краевая администрация.

По поручению губернатора Олега Кожемяко мониторинговая группа проверила, как магазинах реализуется соцпрограмма «Приморская рыба». Отметим, что в ней участвуют почти 300 предприятий торговли.

Так, в супермаркете «Парус» представлена вся продукция, выделенная специальными ценниками: горбуша, навага, минтай, сельдь, камбала, два вида консервов.

На совещании с представителями торговли и рыбаками врио вице-губернатора Александр Костенко сделал замечания по реализации программы. По мнению заместителя главы региона, необходимо, чтобы в магазинах было больше информации о «Приморской рыбе» на видных местах.

«Комсомолка» напоминает, что социальная программа «Приморская рыба» инициирована Губернатором края Олегом Кожемяко. С ее начала по доступным ценам продано более 1,5 тысяч тонн рыбной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU