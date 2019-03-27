Доступную приморскую рыбу можно купить в 300 магазинах края
Семь видов рыбной продукции приморцы могут приобрести по сниженным ценам, сообщает краевая администрация.
По поручению губернатора Олега Кожемяко мониторинговая группа проверила, как магазинах реализуется соцпрограмма «Приморская рыба». Отметим, что в ней участвуют почти 300 предприятий торговли.
Так, в супермаркете «Парус» представлена вся продукция, выделенная специальными ценниками: горбуша, навага, минтай, сельдь, камбала, два вида консервов.
На совещании с представителями торговли и рыбаками врио вице-губернатора Александр Костенко сделал замечания по реализации программы. По мнению заместителя главы региона, необходимо, чтобы в магазинах было больше информации о «Приморской рыбе» на видных местах.
«Комсомолка» напоминает, что социальная программа «Приморская рыба» инициирована Губернатором края Олегом Кожемяко. С ее начала по доступным ценам продано более 1,5 тысяч тонн рыбной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU